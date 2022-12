Homem morre ao ser ejetado de veículo durante capotamento, na BR 277

Da Redação

O carro capotou e foi parar na marginal da 277, próximo ao Aeroporto de Cascavel. O motorista foi ejetado e morreu

Um motorista de 39 anos morreu na madrugada deste domingo (11), numa das marginais da BR 277, em Cascavel, próximo ao aeroporto da cidade, que fica no Oeste do Paraná. O acidente foi no km 598 da rodovia.

Segundo informações das equipes da Polícia Rodoviária Federal, o motorista provavelmente perdeu o controle do veículo, que capotou ao sair da pista e bater num barranco. A vítima foi ejetada do veículo no acidente e caiu na marginal da rodovia, morrendo no local.

O motorista, identificado como Alisson Santos de Lima, de 39 anos, dirigia um Fiat Pálio, em direção a Cascavel. O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi acionado, mas apenas constatou o óbito.

Com Informações PretonoBranco

