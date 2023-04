Homem morre ao ser ejetado de carro durante capotamento na BR-376

Da Redação

O Samu e os Bombeiros foram acionados, mas a vítima não resistiu

Um homem, de 39 anos de idade, morreu após ser ejetado de um carro que capotou na rodovia BR-376, durante a madrugada desta sexta-feira (28). O grave acidente aconteceu no município de Mandaguaçu, na região de Maringá.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência. De acordo com informações dos socorristas, o motorista seguia pela rodovia federal quando, próximo ao antigo Ipanema Praia Clube, perdeu o controle da direção e acabou capotando.

Com o forte impacto, a vítima, identificada como André dos Reis, foi ejetada de dentro do Santana azul, que ficou completamente destruído. Além do Samu, o Corpo de Bombeiros também foi acionado, mas o condutor morreu na hora.

fonte: Plantão Maringá

O local foi isolado e o Instituto de Criminalística de Maringá, acionado. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).





