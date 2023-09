Homem morre ao ser atropelado por carro na BR-116

Siga o TNOnline no Google News

Uma tragédia foi registrada na manhã deste sábado, 16 de setembro, em um trecho da BR-116. De acordo com as informações da concessionária responsável pela via, a Arteris Planalto Sul, um casal foi atropelado por um veículo Volkswagen Gol em Quitandinha, na Região Metropolitana de Curitiba.

Por conta do acidente, um homem, que até momento não foi identificado, morreu no local. Já a mulher teve ferimentos graves e precisou ser encaminhada rapidamente para um hospital.

A concessionária informou que a vítima recebeu os primeiros cuidados no local e foi levada por um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) para o Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba.

Até o momento, não há detalhes de como ocorreu o acidente.

O sentido da rodovia em que o atropelamento aconteceu - no quilômetro 161,1 - está interditado, segundo a Arteris Planalto Sul.

⚠️Atualização:



❌Pista permanece interditada no km 161,1, em Quitandinha/PR, sentido São Paulo.



🚙O tráfego flui com Operação Pare e Siga.



🚨Equipes da concessionária atuam no local. https://t.co/L9KZro68zj — Arteris Planalto Sul (@Arteris_APS) September 16, 2023

