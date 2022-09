Homem morre ao provocar dois acidentes ao dirigir na contramão

Da Redação

O Versalles que era conduzido na contramão teria provocado os dois acidentes na rodovia

Um motorista morreu na madrugada deste domingo (18), na região Oeste do Paraná, depois de provocar dois acidentes graves enquanto dirigia pela contramão da rodovia entre Cascavel e Toledo. A pista é duplicada e separada por canteiros centrais.

O homem provocou dois acidentes na BR 467, deixando quatro pessoas com ferimentos graves, atendidas pelos Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), de Cascavel e de Toledo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista trafegava na contramão da via quando provocou o primeiro acidente, no quilômetro 97. Ele atingiu uma motocicleta, onde viajavam duas pessoas, o piloto de 25 anos e uma passageira, de 19 anos.

Apesar do acidente, o motorista do Versailles seguiu pela contramão, sem prestar socorro às vítimas da motocicleta. Ele só parou aproximadamente oito quilômetros depois, quando se envolveu em outro acidente. Ele bateu de frente com um Sandero e morreu no local. Duas pessoas que estavam no Sandero, uma de 19 e outra de 23 anos, tiveram ferimentos graves no acidente.

Segundo a PRF, as quatro vítimas tiveram ferimentos considerados graves e foram levadas pelo Siate para hospitais das duas cidades. O IML de Cascavel recolheu o corpo do motorista do Versailles, um homem de 56 anos.

