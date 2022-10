Homem morre ao confrontar equipes da PM nesta terça-feira; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O confronto ocorreu nesta terça-feira (25)

Um confronto armado resultou na morte de um homem nesta terça-feira (25), entre as cidades de Paiçandu e Água Boa, na Região Metropolitana de Maringá, norte do Paraná. De acordo com a informações do site Plantão Maringá, o sujeito havia roubado um veículo Volkswagen Saveiro durante uma ação criminosa em uma residência em Floresta, também na região de Maringá.

continua após publicidade .

Leia mais: Duas pessoas morrem em confronto com a PM em Curitiba

Equipes da Polícia Militar (PM) receberam a informação de que o suspeito estaria trafegando com o automóvel pela PR-323. Assim que os agentes de segurança se depararam com o criminoso, o ordenaram que parasse, mas ele não acatou à ordem. Além disso, o homem efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais, que revidaram.

continua após publicidade .

O indivíduo foi baleado durante a troca de tiros. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas nada pôde ser feito.

Nenhum policial militar se feriu no confronto.

Siga o TNOnline no Google News