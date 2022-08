Homem morre ao confrontar a PM na região; outros três fogem

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O confronto aconteceu na madrugada desta sexta-feira (12)

Um confronto armado foi registrado na madrugada desta sexta-feira (12), em Sarandi, município da região metropolitana de Maringá. Durante a ação, a Polícia Militar (PM) apreendeu um arsenal de armas.

continua após publicidade .

De acordo com a corporação, a troca de tiros aconteceu após uma equipe realizar um patrulhamento na região do Jardim das Torres. Lá, os agentes encontraram um veículo Citroën, que estava com alerta de roubo ou furto, ocupado por quatro homens.

A polícia ordenou ao motorista do veículo que parasse, porém, ele não acatou a ordem. Houve uma perseguição.

continua após publicidade .

Durante a fuga, o condutor do automóvel suspeito perdeu o controle da direção e bateu contra um barranco. Na sequência, a quadrilha, que estava fortemente armada, correu em direção a uma área de mata.

Um deles efetuou um disparo de arama de fogo contra os agentes de segurança, que revidaram. Um dos criminosos, identificado como Taylor Vaccaro da Silva, de 30 anos, foi baleado durante a ação e morreu no local.

Leia mais: Oito homens morrem após confronto com a PM no Paraná

continua após publicidade .

Os outros suspeitos abandonaram as armas e conseguiram fugir.

A PM trabalha com a hipótese de que os criminosos sejam de uma quadrilha especializada em praticar assaltos contra ônibus de turismo e que, possivelmente, estavam se preparando para agirem em alguma rodovia da região.

A ação da polícia resultou na apreensão de uma submetralhadora, duas pistolas calibre 9 milímetros, diversos carregadores, munições, um bloqueador de sinal, rádios comunicadores, além do automóvel utilizado pela quadrilha.

Com informações do Corujão Notícias.

Siga o TNOnline no Google News