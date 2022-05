Homem morre ao colidir veículo contra árvore na Av. Tancredo

Da Redação

Um homem de 47 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (13), após colidir contra uma árvore no canteiro central da Avenida Tancredo Neves com a Rua Carijós em Cascavel.

Segundo informações, o condutor de um veículo Volkswagen Saveiro seguia pela Avenida Tancredo Neves, quando acabou perdendo o controle do veículo e colidiu contra uma árvore.

Com a forte batida, o condutor acabou batendo fortemente a face no painel do veículo, ficando gravemente ferido.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e médico de plantão foram acionados para socorrer a vítima deste trágico acidente, mas infelizmente apenas puderam constatar o óbito.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local para fazer o isolamento da área, na sequência, equipe do IML foi acionada para recolher o corpo.

Com informações: CGN