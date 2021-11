Da Redação

Homem morre ao bater motocicleta contra poste em Cianorte

Nesta quinta-feira (25), de acordo com a Polícia Militar, um homem de 40 anos morreu após bater a motocicleta contra um poste em Cianorte, no noroeste do Paraná.

Conforme a polícia, o piloto perdeu o controle da motocicleta e bateu contra o objeto, em uma avenida da cidade. Nenhum outro veículo se envolveu no acidente, segundo a PM.

O motociclista foi atendido no local por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas acabou não resistindo aos ferimentos.

Um inquérito sobre o acidente será aberto pela Polícia Civil de Cianorte.