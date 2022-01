Da Redação

Homem morre afogado no 'Lagoão' na região de Maringá

Um homem, de 49 anos, morreu afogado nesta quinta-feira (27), no Parque Lagoa Dourada, o 'Lagoão', em Mandaguaçu, na região de Maringá. Ele foi identificado como Clodoaldo Pereira dos Santos.



O local é frequentado por moradores que utilizam as dependências do parque para fazerem caminhada, e outras práticas esportivas. Santos teria chegado no local no final da tarde desta quinta-feira e entrou na lagoa para nadar, apesar de ser uma prática proibida no local.

No entanto, se afogou e foi retirado da água, e por aproximadamente um hora, os socorristas do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), com apoio do Aeromédico/Suporte Médico Avançado, e do Siate, realizaram manobras de reanimação e outros procedimentos. No entanto, ele não resistiu e morreu no local.



O corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), de Maringá.

Com informações do Corujão Notícias.