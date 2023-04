Homem morre afogado em piscina de motel no Paraná

Da Redação

O caso aconteceu na madrugada deste sábado (15)

Um homem, de 33 anos, morreu após se afogar na piscina de um motel localizado na BR-277, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. A vítima estava no estabelecimento, na madrugada deste sábado (15), com a esposa.

De acordo com relato da mulher, ela teria deixado o companheiro sozinho para ir ao banheiro e, quando retornou, o encontrou desacordado dentro da piscina. Conforme as autoridades, ela gritou por ajuda e foi socorrida por um outro cliente do motel.

O homem a ajudou retirar o esposa de dentro da água e tentou reanimar a vítima, enquanto aguardavam os socorristas. Todas as tentativas não tiveram sucesso. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e a perícia foi acionada para apurar a possibilidade de uso de drogas antes do acidente.

O homem deixa a esposa e dois filhos. As informações são do RicMais.

