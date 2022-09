Homem morre afogado após tentar nadar no Lago Igapó em Londrina

Da Redação

Um homem morreu na manhã desta sexta-feira (2) em Londrina, no norte do Paraná, afogado após entrar no Lago Igapó, próximo à barragem.

De acordo com testemunhas, o rapaz teria entrado no lago para nadar. Em um determinado momento, ele não aguentou mais e acabou se afogando. Ainda, de acordo com testemunhas, a vítima teria deixado alguns pertences no chão antes de entrar na água.

Após serem acionados, uma equipe do Corpo de Bombeiros se deslocou até o local com três mergulhadores, que conseguiram localizam o corpo.

Existe a hipótese de que a vítima estaria embriagada, conforme apontam testemunhas.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Londrina para identificação.

Com informações do Tem Londrina.

