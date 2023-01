Homem morre afogado após ficar preso em pedras na Ilha do Mel

Da Redação

Bombeiros localizaram o corpo e tentaram fazer manobras de reanimação, porém, vítima não resistiu.

Um homem morreu afogado no início da tarde deste domingo (15), após ficar ilhado em uma região de pedras, na Ilha do Mel, no litoral paranaense. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o rapaz ficou isolado devido ao movimento da maré. Após cair na água, a vítima chegou a ser resgatada, mas não resistiu.

Um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionado por volta das 12h30, e conseguiu retirar a vítima da água. Já na faixa de areia, os socorristas realizaram manobras para tentar reanimar o homem, entretanto, após cerca de 1h30 de trabalhos, o óbito foi confirmado.

Guarda-vidas e uma moto aquática também auxiliaram na busca pela vítima. O incidente aconteceu no Costão do Morro do Sabão.

Veja imagens do local:

Com informações: Ric Mais

