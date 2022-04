Homem morre afogado ao tentar socorrer filho de 3 anos

Da Redação

Uma tragédia marcou o que seria apenas uma tarde de lazer com a família e amigos, neste domingo (20), no Lago de Itaipu. Um barco afundou com seis pessoas. Um homem de 45 anos morreu ao socorrer o filhinho, de 3 anos. Ele estava com a esposa, o filho e mais três amigos na embarcação.

O acidente ocorreu quando o grupo atravessava o lago, numa região turística, no município de Santa Terezinha de Itaipu, no Oeste do Estado. O grupo usava um barco de alumínio, a remo.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a partir de relatos das pessoas socorridas, a água invadiu a embarcação durante a travessia e o homem, de 45 anos, ainda conseguiu socorrer a criança, de 3 anos, antes de desaparecer nas águas.

As vítimas devem ser ouvidas pela polícia nesta segunda-feira (21), para o esclarecimento dos fatos.

