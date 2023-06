Homem monta armadilha em lixeira para matar cavalo no PR; vídeo

O caso aconteceu em Umuarama, no Noroeste do Estado

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais fez com que um morador de Umuarama, no Noroeste do Paraná, fosse autuado nesta quinta-feira (22) por crime contra pessoa. O motivo é que o homem montou uma armadilha com uma espingarda em uma lixeira.

No registro, o morador explica por que e como fez uma armadilha na lixeira da sua residência. As imagens que viralizaram e chegaram até as autoridades mostram uma espingarda de fabricação caseira, amarrada no alto da estrutura e apontada para uma sacola plástica com lixo.

Um barbante liga o saco com o gatilho da espingarda, como um mecanismo de acionamento. A arma iria disparar caso alguém mexesse no lixo.

Foto por PMPR

O que também chama atenção no caso é que, ao ser autuado, o morador afirmou que a armadilha tinha como objetivo matar um cavalo que estava "incomodando". O animal ia até a lixeira da casa, mexia e espalhava o lixo. O homem ainda disse que tudo não passada de uma "brincadeira de mau gosto".



O homem foi levado até a sede da Polícia Ambiental de Umuarama e autuado por crime contra pessoa, pois a armadilha poderia colocar em risco a vida de outras pessoas que, por ventura, mexessem no local. As informações são do portal CBN Maringá.

Assista o vídeo:

