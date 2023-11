Homem matou ex-mulher grávida por não querer filho negro, diz polícia

Um homem, de 21 anos, foi preso suspeito de assassinar a ex-namorada que estava grávida de sete meses, em Manaus, no Amazonas. As investigações apontam que o suspeito pressionou a mulher para fazer aborto e teria deixado claro para amigos que jamais teria um filho com características negras, as mesmas da mãe. O homem foi identificado como Victor de Souza Rocha, 21 preso na na comunidade Monte Sinai, bairro Cidade Nova, zona norte da capital.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Câmera filma momento que atirador invade lanchonete e mata dois; veja

O corpo de Kariny Sevalho Lima, 19 anos foi encontrado em 26 de maio de 2022. Victor estava foragido desde então e foi localizado na casa de parentes. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito. O delegado Ricardo Cunha, responsável pelas investigações, afirmou que, ao descobrir a gravidez, o homem passou a importunar a mulher para que abortasse.

continua após publicidade

Leia a reportagem completa no site Banda B, parceiro do TNOnline.

Siga o TNOnline no Google News