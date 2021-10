Homem mata vizinho após briga por chave de energia

Da Redação

Crime brutal é registrado em Campo Magro, Paraná

Um desentendimento entre dois vizinhos terminou em morte no município de Campo Magro, Região Metropolitana de Curitiba, na noite desta quarta-feira (20). Segundo moradores da região, os envolvidos moravam no mesmo terreno e, quase sempre, brigavam por conta da chave de energia do local, que caia com frequência. Por conta disto, era necessária a reativação.

Entretanto, o desentendimento da noite desta quarta-feira resultou na morte de um deles. Um dos moradores do local efetuou 12 disparos de arma de fogo contra o vizinho, de 35 anos. O primeiro disparo atingiu a perna da vítima.

Com raiva, o indivíduo descarregou a pistola 380 no homem.

Ainda conforme testemunhas, o criminoso fugiu do local com um automóvel. O suspeito já cometeu outro homicídio antes.

Com informações; Ric Mais.