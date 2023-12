Homem mata namorada estrangulada, liga para a polícia e acaba preso

Siga o TNOnline no Google News

Um homem de 53 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil após matar a companheira, de 65, estrangulada em um quarto de hotel em Maringá, noroeste do Paraná. A prisão ocorreu na tarde dessa sexta-feira (1º).

A vítima, identificada como Maria Ivone Colleta Letra, foi encontrada morta e nua em um quarto por dois investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo os agentes de segurança, ao lado do corpo da idosa estava o autor do crime, identificado como Paulo Freitas Alvarenga.

Conforme as investigações, Paulo estrangulou a namorada até à morte depois de descobrir uma suposta traição por meio de mensagens no aplicativo WhatsApp no celular da vítima.

O assassino recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Maringá.



O Instituto de Criminalística foi acionado e após o trabalho de praxe, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.



Em depoimento, Paulo de Freitas relatou que é morador de Londrina, norte do estado, e que mantinha um relacionamento com Maria Ivone de aproximadamente um ano. O homem havia reservado um quarto de hotel em Maringá para ter um encontro amoroso com a companheira.

O caso segue sob investigação.

Com informações do Plantão Maringá.

