Homem mata ex-mulher e enteada em Palmas no Paraná

Três pessoas foram encontradas mortas no Terminal Rodoviário de Palmas, no Paraná, na manhã desta segunda-feira (18). Informações iniciais aponta de que um homem matou sua ex-mulher, a enteada e depois, tirou a própria vida.

Por volta das 05h30, a mulher, de 52 anos, estava retornando de viagem, e a filha, de 29 anos, a aguardava no Terminal Rodoviário, quando o homem, de 50 anos, chegou ao local atirando contra as duas vítimas e, logo na sequência, cometeu suicídio, utilizando o mesmo revólver.

A mulher de 52 anos residia em Cascavel, mas, há cerca de quatro meses, estava morando em Palmas, juntamente com a sua filha. O homem, por sua vez, teria vindo de Cascavel para cometer o ato contra as vítimas.

De acordo com conhecidos da jovem de 29 anos, ela seria mãe de três crianças. As Polícias Civil e Militar foram acionadas, fazendo o isolamento do local e os primeiros levantamentos sobre o fato. Os corpos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).