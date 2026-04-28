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FEMINICÍDIO

Homem mata esposa a tiros e depois tira a própria vida no Paraná

Casal estava junto há mais de 30 anos e passava por um processo de reconciliação

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 14:29:20 Editado em 28.04.2026, 14:45:31
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Homem mata esposa a tiros e depois tira a própria vida no Paraná
Autor Rosangela Szonskrwicz Machado, que atuava como diarista, e o autor do crime como Ademir Aparecido Vieira Machado, que era caminhoneiro - Foto: Reprodução

Um homem de 47 anos matou a esposa, de 44, e cometeu suicídio na sequência, na manhã desta terça-feira (28), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O crime ocorreu na residência do casal, localizada no bairro Olarias. A vítima foi identificada como Rosangela Szonskrwicz Machado, que atuava como diarista, e o autor do crime como Ademir Aparecido Vieira Machado, que trabalhava como caminhoneiro. Eles mantinham um relacionamento há mais de três décadas e deixam três filhos, com idades de 17, 21 e 28 anos.

-LEIA MAIS: Vereador queimado segue em estado gravíssimo e aguarda transferência

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De acordo com informações da Polícia Civil do Paraná (PC-PR), o casal estava em processo de reconciliação após um breve período de separação. As investigações iniciais apontam que ambos estavam sozinhos no imóvel quando iniciaram uma discussão. Vizinhos ouviram pedidos de socorro vindos da casa e, ao verificarem a situação, encontraram Rosangela morta na sala e Ademir sem vida na cozinha.

A perícia preliminar constatou que a mulher foi atingida por tiros nas costas e no peito, o que indica uma tentativa de fuga durante a ação violenta. O homem foi encontrado com um disparo na cabeça. No local, a polícia localizou a arma utilizada no crime, um revólver calibre .32, que não possuía registro em nome do suspeito. Além da arma, foram encontrados uma marca de disparo na parede e dois projéteis intactos.

Segundo a PC-PR, Ademir não possuía histórico de antecedentes criminais por violência doméstica. O armamento será submetido à perícia técnica.

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