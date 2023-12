Homem mata cachorro a tiros e o enterra após 'perturbação' no Paraná

Um homem, de 36 anos, foi indiciado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) suspeito de matar um cachorro a tiros e o enterrar. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Thiago Andrade, o suspeito confessou o crime e disse ter atirado no animal com uma arma de pressão para assustá-lo. O motivo seria que o cão estava "perturbando" durante toda a noite.

Conforme a PCPR, o homem vendeu a arma utilizada no crime. O caso aconteceu no início de outubro, na zona rural de Guamiranga, região central do Estado, e as autoridades seguem tentando encontrar a arma de fogo.

Ainda segundo a investigação, o cachorro não era de vizinhos, mas de um homem que faleceu e deixou o animal solto na região. O delegado Thiago Andrade contou que, ao saber o fato, instaurou um inquérito policial para apurar a situação.

A pena de maus-tratos contra animais prevê de dois a cinco anos de prisão. Segundo o delegado, neste caso, a pena poderá aumentada, pois ocorreu a morte do animal. As informações são do g1 Paraná.



