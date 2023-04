Homem mata cachorro a machadadas no Paraná: “Estava com pulgas”

Da Redação

A arma do crime foi encontrada no local

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (26), após ter matado seu animal de estimação a machadadas porque ele "estava com pulgas". O caso foi registrado no bairro Santa Clara, no município de Toledo, Oeste do Paraná.

A Polícia Militar (PM) chegou na residência após receber uma denúncia anônima. No imóvel, o homem, de 58 anos de idade, foi localizado com a roupa manchada de sangue e confessou o crime de maus-tratos contra o cachorro.

Conforme as autoridades, o suspeito estava visivelmente embriagado. Ao ser questionado, o homem mostrou para os militares o local que tinha enterrado o bichinho. "Questionado sobre o motivo do crime, ele informou que o animal estava com pulgas e possivelmente mataria os outros animais que estavam na casa", relatou Eduardo Correa Peres, 2° Tenente da PM.

O homem foi preso em flagrante e os outros animais que estavam na residência foram resgatados pela Polícia Civil do Paraná (PMPR).

