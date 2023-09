Homem mata a esposa e morre carbonizado após carro pegar fogo

Siga o TNOnline no Google News

Foi registrado na manhã desta quinta-feira (14), um crime de feminicídio na cidade de Querência do Norte, região Noroeste do Paraná.

Uma mulher de 38 anos foi encontrada morta dentro da residência onde morava, com diversas facadas. O suspeito do crime é o companheiro da vítima, um homem de 46 anos.

Após cometer o crime, o suspeito fugiu do local em um veículo Voyage Branco. Durante o trajeto de fuga, o homem derrubou o portão da casa onde vivia com familiares.

Em um trecho da PR-218, entre Querência do Norte e a cidade de Santa Cruz do Monte Castelo, o suspeito bateu contra um caminhão que estava estacionado. Com o impacto, o carro pegou fogo e o homem morreu carbonizado. Veja vídeo abaixo.

O delegado de Loanda, Renato Fernandes, afirma que a Polícia Civil já realiza investigações sobre o crime.

Com informações: GMC Online



