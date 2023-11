Homem mata a esposa com tiros e tenta tirar a própria vida no sudoeste

Sirlei Fretias foi atingida com dois tiros no torax

Um homem de 40 anos tentou tirar a própria vida depois de matar com um tiro a esposa na noite de terça-feira (21), em Bom Sucesso do Sul, no Sudoeste do Paraná. O feminicídio ocorreu na Rua João Baggio. A vítima foi identificada com Sirlei Freitas.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e constatou que a filha e o namorado estavam na casa quando começou a discussão entre o casal.

Eles então saíram para procurar ajuda e, ao retornar, o homem já havia efetuado o disparo de arma de fogo e tentado tirar a própria vida.

Sirlei foi atingida com dois tiros no tórax e morreu no local. O autor, com ferimento gravíssimo na cabeça, foi socorrido e encaminhado ao Hospital São Lucas, em Pato Branco.

A Polícia Civil e o Instituto de Criminalística foram acionados para a perícia. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Pato Branco.

