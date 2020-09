Homem mantém filha refém e acaba morto no Paraná; Vídeo - TNOnline

Continua após publicidade

Um homem manteve a própria filha refém neste domingo (09), no Dia dos Pais na cidade de Barbosa Ferraz, região de Campo Mourão. Segundo a polícia local, a situação começou ainda cedo e se estendeu até o final da tarde, com uma tentativa de negociação entre policiais da região e o homem com a criança de três anos de idade, constantemente sob ameaças.

De acordo com testemunhas, ele pegou a filha e fugiu para uma região rural, aonde continuou com ameaças a ela no meio de um milharal. Equipes da PM seguiram até o local e tentaram aproximação do homem com a vítima. Aos policiais ele dizia que até podia matar a filha. Foi quando para evitar o pior, os agentes reagiram e o homem acabou morto.

A criança foi resgatada pelo SAMU e encaminhada a hospital da cidade com alguns machucados nos pés, por ter sido arrastada pelo mato. O SAMU constatou a morte do agressor ainda no local após a intervenção da PM que pediu ao IML de Campo Mourão a remoção do corpo.

