Homem localiza corpo sem cabeça e braços no Paraná

Um morador de Campo Mourão, no Paraná, acionou a Polícia Militar, na tarde desta segunda-feira (4), após em encontrar um corpo sem a cabeça e sem os braços em meio a uma plantação de mandioca na região do Conjunto Fortunato Perdoncini.

Na companhia do filho, ele viu urubus sobrevoando, foi até o local e encontrou o corpo de uma pessoa sem a cabeça e faltando um dos braços. Os membros foram encontrados em um outro ponto da plantação. Possivelmente foram arrancados por algum animal.

Ao lado do corpo havia uma bolsa com uma marmita, um aparelho celular e uma carteira com documentos de um homem, de 52 anos. Um familiar compareceu no local, e através das vestimentas, o reconheceu como sendo seu irmão que se encontrava desaparecido há alguns dias.

Além do celular encontrado na bolsa, ao lado do corpo havia um outro aparelho. Peritos da Polícia Científica de Maringá estiveram no local realizando todos os levantamentos possíveis. Na sequência, o corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML). A princípio, a suspeita das polícias Civil e Militar é que o homem tenha sido assassinado.

Em investigação

No dia 24 de setembro, a PM e alguns órgãos de imprensa de Campo Mourão receberam uma denúncia anônima sobre disparos de arma de fogo neste mesmo local. De acordo com uma testemunha, um homem foi morto a tiros e na sequência teve o corpo arrastado para a plantação. Na ocasião foram feitas buscas no local, porém nada foi encontrado. O caso está sob investigação da PCPR.

