Homem liga para a policia e se entrega após matar ex-esposa no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A vítima, Salete Rodrigues de Lima de 56 anos era mãe de nove filhos

No início da tarde de quinta-feira (29), uma mulher foi morta com um tiro pelo ex-companheiro no bairro Ipiranga, em Marmeleiro, no interior do Paraná. A vítima, identificada como Salete Rodrigues de Lima, de 56 anos, era mãe de nove filhos de relacionamentos anteriores. Ela não tinha filhos com o autor.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Discussão entre casal acaba com mulher ferida com golpe de foice

Por volta das 12h25, Luiz Katzner, de 55 anos, ligou para a Polícia Militar (PM) e relatou que havia acabado de matar a ex-companheira e queria se entregar. A equipe se deslocou até um bar na cidade onde o suspeito se encontrava, e o homem reafirmou a versão.

continua após publicidade .

O suspeito levou as autoridade até a residência, localizada no cruzamento das Ruas Isidoro Lirio Flach e Nelson Rosalino Santini. Na casa, os policiais encontram a mulher deitada com um ferimento na testa, provocado por arma de fogo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência e constatou o óbito da vítima. O homem foi preso pelo crime de feminicídio e, juntamente com a arma do crime, foi entregue na 19ª SDP, em Francisco Beltrão.

A Criminalística e o IML de Francisco Beltrão foram acionados para o trabalho de perícia e remoção do corpo.

continua após publicidade .





Arma do crime

Durante oitiva, o autor do feminicídio revelou de quem havia comprado a arma utilizada no crime pelo valor de R$ 4,3 mil. O vendedor foi preso por comércio ilegal de arma de fogo, crime previsto no Estatuto do Desarmamento, com pena de 4 a 8 anos de reclusão.

Ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil onde foi autuado em flagrante.

continua após publicidade .





Com informações PP News

Siga o TNOnline no Google News