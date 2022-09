Homem leva tiro na cabeça após discutir com suspeito em Londrina

Da Redação

Um homem foi assassinado com um disparo de arma de fogo no final da tarde de sábado (4), no Jardim Cafezal, na zona sul de Londrina.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima e o suspeito teriam discutido e momentos depois o homem teria voltado com a arma e efetuado o disparo.

O tiro atingiu a cabeça da vítima, identificada como Thiago Ribeiro dos Santos, de 38 anos. Uma equipe de primeiros socorros chegou a encaminhar o ferido para o Hospital Universitário ainda com vida, mas ele não resistiu.

Conforme a PM, após o crime, o autor do disparo fugiu em um veículo Fiat Toro. A espingarda utilizada por ele foi apreendida. Dentro do carro de Thiago também foi encontrado um simulacro.

