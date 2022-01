Da Redação

Homem leva pelo menos 30 picadas durante ataque de abelhas

Um homem, de 49 anos, foi atacado por um enxame de abelhas na noite deste sábado (29), em Maringá. O Corpo de Bombeiros socorro e resgatou a vítima, que levou ao menos 30 picadas. O homem recebeu atendimento médico e já está em casa. A colmeia de onde saíram as abelhas foi localizada em um vaso de flor.

continua após publicidade .

De acordo com os bombeiros, o homem limpava o quintal de casa quando bateu com o facão no vaso. Neste momento, ele foi atacado pelo enxame e correu para dentro da residência. A vítima foi medicada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e recusou o encaminhamento para o Hospital.

Informações do Corujão Notícias.