Homem leva cinco facadas durante briga com mulher no oeste Paraná

Um homem ficou gravemente ferido ao ser esfaqueado por uma mulher na madrugada deste sábado (19) em Cascavel na região oeste do Paraná. O caso foi em um condomínio residencial localizado na Rua Cipreste, no Bairro Parque Verde.

Socorristas do Siate/Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados e encaminharam a vítima de 44 anos ficou em estado grave ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP).

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava na residência de uma amiga onde estariam realizando uma confraternização, quando ocorreu o desentendimento e os dois entraram em vias de fato.

O homem foi golpeado por cinco facadas. A autora das facadas foi presa em flagrante pela PM e conduzida a 15ª Subdivisão Policial. As circunstancias que ocasionaram a discussão e a agressão estão sendo apuradas.

