Homem leva chute na cabeça e trio consegue assaltar loja de celulares

O crime ocorreu em Campina Grande do Sul

Uma ação violenta foi registrada por uma câmera de segurança na tarde da última quarta-feira, 1º de novembro, em Campina Grande do Sul, Região Metropolitana de Curitiba. Três homens invadiram uma loja de celulares e agrediram um comerciante, que, inclusive, chegou a desmaiar após levar um chute na cabeça por um dos criminosos.

A vítima conversou com a equipe de reportagem da Banda B e informou que pelo menos cinco iPhones foram levados pelo trio. “Um deles me deu uma coronhada, mas mesmo assim vi uma brecha, então tentei deixar a loja correndo. Nisso, o outro me puxou e chutou minha cabeça. Desmaiei na hora”, lamentou.

O circuito de monitoramento mostra a violência utilizada pelos bandidos. O primeiro que entra na loja e anuncia o crime está o tempo todo armado. Assista abaixo:

Ainda conforme o comerciante, o local foi invadido há cerca de cinco meses e sofreu um prejuízo de R$ 70 mil.

