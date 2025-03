Homem joga soda cáustica no rosto da irmã após briga por som alto

A Polícia Civil do Paraná investiga um morador de Ibiporã, de 42 anos, que jogou soda cáustica no rosto da irmã, de 33 anos, durante uma briga motivada por som alto. A mulher foi socorrida por uma equipe de emergência e encaminhada ao hospital. Conforme informações do G1, as queimaduras foram de grau leve.



O caso aconteceu no dia 22 de fevereiro, no bairro Terra Bonita. Depois da briga, o homem foi preso, mas no dia seguinte foi solto após audiência de custódia.

A polícia apreendeu o recipiente usado na agressão e ouviu o relato de uma testemunha. Em entrevista concedida ao G1, o delegado Vitor Dutra, informou que o objetivo é entender se o homem responderá por lesão corporal gravíssima ou tentativa de homicídio.

"A gente instaurou um inquérito para apurar a motivação do crime e ver qual foi a extensão dos danos que a vítima sofreu. Esse crime é conhecido como crime de vitriolagem, que é quando o investigado utiliza de substâncias corrosivas para pratica de lesão corporal contra a vítima. As investigações estão em andamento", explicou o delegado.

Mesmo solto, o juiz determinou que o homem não deve se aproximar a menos de 200 metros da irmã. Ele também não poderá mudar de endereço, nem sair da cidade, e deverá se apresentar em juízo quando for solicitado.

