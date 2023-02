Homem joga carro contra bar e atropela pessoas no Paraná

Da Redação

Um homem de 61 anos foi preso em flagrante em Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná, após atropelar pessoas que estavam em um bar na noite de sábado (25). Segundo a Polícia Militar (PMPR), o motorista jogou o carro contra o estabelecimento e atingiu algumas pessoas no local.

Uma mulher, de 61 anos, estava no bar e afirmou que mora com o homem. Ela disse à polícia que não houve briga entre os dois e que não sabe o motivo do atropelamento. O condutor do veículo passou pelo teste do bafômetro, que confirmou a presença de álcool no organismo.

Ele estava com ferimentos leves. O veículo foi apreendido e o condutor foi preso no local e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Campo Mourão. (Com informações g1).

