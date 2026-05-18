TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
FEMINICÍDIO

Homem joga carreta contra van e mata ex-esposa no PR, diz Polícia Civil

Vítima de 38 anos retornava do trabalho quando teve o veículo atingido em Tupãssi; motorista confessou o crime e foi preso em flagrante

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 15:51:01 Editado em 18.05.2026, 16:07:10
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem joga carreta contra van e mata ex-esposa no PR, diz Polícia Civil
Autor Marilete da Silva morreu após ter a van atingida pelo ex-marido - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma mulher de 38 anos morreu após ter a van que dirigia atingida propositalmente por uma carreta conduzida pelo ex-marido, de 68 anos. O crime ocorreu na última quinta-feira (14), na cidade de Tupãssi, no oeste do Paraná, apenas 38 dias após a vítima conseguir uma medida protetiva contra o agressor. A Polícia Civil trata o caso como feminicídio.

-LEIA MAIS: Homem que viajou da BA ao PR para matar a ex descobriu novo relacionamento após hackear redes sociais

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A vítimam foi identificada como Marilete da Silva, de 38 anos. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito apresentava sinais de embriaguez no momento da colisão e foi registrado cambaleando às margens da rodovia após o impacto. Ele sofreu apenas ferimentos leves e confessou às autoridades que jogou o veículo de carga contra a van de propósito. Após receber atendimento médico, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. Até o momento, a defesa do suspeito não se pronunciou oficialmente.

No instante do ataque, Marilete retornava do seu trabalho com a entrega de marmitas. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O casal, que tem uma filha de 11 anos, havia se separado há alguns meses, colocando fim a um relacionamento que durou 13 anos. Segundo os registros policiais, o histórico do suspeito já incluía episódios anteriores de perseguição e ameaças contra a ex-esposa, o que havia motivado a decisão judicial de afastamento.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Direitos da Mulher feminicidio medidas protetivas segurança feminina violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV