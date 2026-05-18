Homem joga carreta contra van e mata ex-esposa no PR, diz Polícia Civil

Uma mulher de 38 anos morreu após ter a van que dirigia atingida propositalmente por uma carreta conduzida pelo ex-marido, de 68 anos. O crime ocorreu na última quinta-feira (14), na cidade de Tupãssi, no oeste do Paraná, apenas 38 dias após a vítima conseguir uma medida protetiva contra o agressor. A Polícia Civil trata o caso como feminicídio.

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A vítimam foi identificada como Marilete da Silva, de 38 anos. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito apresentava sinais de embriaguez no momento da colisão e foi registrado cambaleando às margens da rodovia após o impacto. Ele sofreu apenas ferimentos leves e confessou às autoridades que jogou o veículo de carga contra a van de propósito. Após receber atendimento médico, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. Até o momento, a defesa do suspeito não se pronunciou oficialmente.

No instante do ataque, Marilete retornava do seu trabalho com a entrega de marmitas. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O casal, que tem uma filha de 11 anos, havia se separado há alguns meses, colocando fim a um relacionamento que durou 13 anos. Segundo os registros policiais, o histórico do suspeito já incluía episódios anteriores de perseguição e ameaças contra a ex-esposa, o que havia motivado a decisão judicial de afastamento.