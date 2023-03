Homem invade UPA no Paraná e tenta matar esposa a facadas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O crime aconteceu entre a noite desta terça-feira (28) e a madrugada desta quarta (1º)

Um homem, de 43 anos, invadiu a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Pinheirinho, em Curitiba, capital do Paraná, para tentar matar a própria esposa a facadas. A vítima foi salva por um paciente, que a protegeu jogando uma cadeira no invasor.

continua após publicidade .

De acordo com informações apuradas pela RICtv, a mulher estava na UPA entre a noite desta terça-feira (28) e a madrugada desta quarta (1º) acompanhando uma das duas filhas em uma consulta médica. O casal estaria discutindo via mensagens de texto antes do ataque.

LEIA MAIS: Polícia Civil prende babá acusada de produzir pornografia infantil

continua após publicidade .

O suspeito teria chego na instituição de saúde e encostado o veículo de forma irregular em frente ao local. Ao ser questionado, ele alegou que iria entregar um documento para a esposa. Após passar pela recepção, o homem pegou uma faca e atingiu a vítima. Pacientes imobilizaram o agressor.

Segundo o repórter Marcelo Borges, o suspeito já possui quatro passagens pela polícia, por violência doméstica. Familiares do casal contaram que os dois estão juntos há 20 anos, mas a mulher queria terminar o relacionamento.

Após a invasão e agressão, o suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil. Ele aparentava estar sob efeito de drogas.

continua após publicidade .





Fonte: Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News