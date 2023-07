Homem 'invade' rodovia e morre após ser atropelado por carreta no PR

Siga o TNOnline no Google News

Um homem, de 55 anos de idade, morreu após "invadir" a rodovia BR-277 e ser atropelado por uma carreta na noite deste domingo (9). O acidente aconteceu em Ibema, no Oeste do Paraná. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência.

Conforme as autoridades, o caminhoneiro de 60 anos relatou que a vítima estava às margens da rodovia e teria corrido para o meio da pista. O motorista contou que tentou desviar, mas colidiu com a lateral direita do caminhão contra o homem.

A vítima, que não teve a identidade divulgada até esta publicação, era moradora de Ibema, segundo a polícia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para prestar atendimento, mas o homem não resistiu e morreu no local.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caminhoneiro não sofreu ferimentos.

