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CURITIBA

Homem invade restaurante, come queijo de geladeira e leva R$ 2,5 mil em carnes

Imagens de segurança registraram o momento em que o homem abriu a geladeira do local antes de fugir com mercadorias e a bicicleta de um trabalhador

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem invade restaurante, come queijo de geladeira e leva R$ 2,5 mil em carnes
Autor Homem invade restaurante, furta carnes e come queijo durante o crime na Grande Curitib - Foto: Reprodução

Um homem invadiu um restaurante e furtou carnes, alimentos e a bicicleta de um funcionário na noite do último domingo (9), em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. A ação criminosa, registrada por câmeras do circuito interno de segurança por volta das 22h50, chamou a atenção pelo fato de o suspeito ter parado para abrir a geladeira e comer pedaços de queijo durante a execução do furto.

- leia mais: Briga por poda de pé de manga termina com dois mortos

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As imagens mostram o indivíduo circulando livremente pelo estabelecimento até abrir a embalagem do laticínio para se alimentar antes de prosseguir com a retirada dos insumos. Segundo a proprietária do local, Jéssica Rocha, o criminoso também tentou arrombar a sala onde fica armazenado o caixa, mas não obteve sucesso em acessar o dinheiro. Contudo, o invasor causou danos materiais significativos à estrutura física do imóvel para conseguir entrar, estourando grades de janelas e portas.

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Além da bicicleta levada, a empresária estima que apenas o prejuízo relacionado ao estoque de carnes retirado do refrigerador fique entre R$ 2 mil e R$ 2,5 mil. Até o momento, o suspeito não foi identificado pelas autoridades e segue sendo procurado.

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crimes dano material Furto Piraquara RESTAURANTE segurança
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