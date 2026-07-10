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Homem invade residência e morre após ser imobilizado por morador em Sarandi

Suspeito foi amarrado por braços e pés após ser flagrado na sala do imóvel; Polícia investiga o caso como possível lesão corporal seguida de morte

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 19:53:26 Editado em 10.07.2026, 19:53:22
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Homem invade residência e morre após ser imobilizado por morador em Sarandi
Autor Uma câmera de segurança flagrou o homem pulando o portão para ter acesso ao interior da casa - Foto: GCM Sarandi

Um homem foi encontrado morto após invadir uma residência e ser imobilizado pelo proprietário na última quinta-feira (9), em Sarandi (PR). A Guarda Civil Municipal encontrou o suspeito desacordado, com os braços e as pernas amarrados e apresentando sangramento na boca. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro, mas o homem já havia entrado em óbito quando os médicos chegaram ao local. Nenhum tipo de arma foi encontrado com o invasor.

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O morador da residência relatou em depoimento à Polícia Civil que estava dormindo e acordou sobressaltado ao se deparar com o indivíduo dentro de sua sala. Imagens de uma câmera de segurança do imóvel confirmaram que o homem pulou o portão para ter acesso ao interior da casa. Diante da situação, o proprietário desferiu socos contra o suspeito e conseguiu contê-lo, enquanto sua esposa buscou a ajuda de vizinhos para auxiliar na situação.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Sarandi como uma possível lesão corporal. De acordo com a Polícia Civil, o morador e as outras pessoas que ajudaram na ação não foram presos em flagrante porque os elementos colhidos apontam que o proprietário teria agido em legítima defesa. Até o momento, sete pessoas já foram ouvidas pelas autoridades, que agora aguardam os laudos oficiais da necropsia para determinar a causa exata da morte e concluir o inquérito policial.

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homicidio invasão de domicílio investigação criminal Legítima defesa polícia civil Sarandi PR
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