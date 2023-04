Homem invade residência e abusa de idosa de 75 anos, no PR

Da Redação

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros

Uma idosa, de 75 anos, teve a casa invadida e foi vítima de violência sexual na noite desta terça-feira (11), em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima mora com o filho, mas estava sozinha na residência no momento da invasão.

A grave ocorrência foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros. "A gente chegou, ela [vítima] estava consciente, mas bem abalada. O rapaz consumou o ato, vamos encaminhá-la ao hospital. Ela tem que fazer mais exames para esse tipo de agressão", relatou o cabo Danilo, dos Bombeiros.

Conforme relato, o filho da idosa aproveitou a noite de terça para sair em um encontro com os amigos. Ao chegar em casa, ele afirmou que ouviu os passos do suspeito, mas não conseguiu render o criminoso. O homem fugiu do local a pé.





Fonte: Informações RicMais.

