Homem invade fórum no norte do PR com espada de samurai; vídeo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso aconteceu em Andirá, nesta terça-feira (23)

Um homem, de 35 anos, foi preso em flagrante após invadir um fórum, no Norte do Paraná, com uma espada de samurai. Durante a confusão, ele levou cinco tiros. O julgamento que acontecia na área central da cidade de Andirá, nesta terça-feira (23), precisou ser cancelado e remarcada para uma outra data.

continua após publicidade .

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o suspeito entrou no tribunal com o objeto inusitado e questionou se era uma igreja. Diante da situação estranha, os presentes pediram que ele se retirasse. Nesse momento, porém, o homem ficou agressivo e a polícia foi acionada.

- LEIA MAIS: Gato-maracajá é encontrado ferido em bairro de Arapongas

continua após publicidade .

Quando as autoridades chegaram no local, um dos agentes do Departamento de Polícia Penal do Paraná (Deppen), responsável pela segurança do julgamento, foi atacado no braço. Os policiais revidaram e dispararam contra o homem, que vestia um uniforme de segurança. Ele caiu no chão com cinco perfurações de tiros na região das pernas e quadril. O policial foi socorrido com ferimentos em uma das mãos, mas não corre risco de vida.

Vídeos feitos durante a ocorrência e que foram disponibilizados pelos policiais, mostram o momento que o suspeito está no chão sendo atendido pelos agentes. Em outra cena, um dos militares caminha com a espada na mão. Assista:

continua após publicidade .

O homem foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Bandeirantes. A PM informou que o home permanece recebendo tratamento médico.

Investigação

Os PMs foram até a residência do suspeito, localizada no município de Barra do Jacaré, a cerca de 12 quilômetros do local. A entrada foi autorizada pelo pai do homem. Na casa, foram encontradas diversas armas entre espingarda, machados e facões, além de artefatos explosivos.

O local precisou ser interditado e o esquadrão antibomba da Polícia Militar (PM) se deslocou de Curitiba para recolher as bombas. As armas foram apreendidas. Agora, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga o caso.

Após alta hospitalar, o homem será preso preventivamente e prestará depoimento. Suspeito pode responder por tentativa de homicídio qualificado. As informações são do g1.

Siga o TNOnline no Google News