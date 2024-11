Homem invade festa de aniversário com fuzil e causa pânico no PR

Um homem armado com um fuzil invadiu uma festa de aniversário que acontecia na tarde deste domingo (27) em um salão na cidade de Paranaguá, no Litoral do Paraná. O suspeito, que teria ligação com o "Comando Vermelho", estava sendo perseguido por policiais quando entrou no local e tentou fazer alguns convidados reféns.

De acordo com informações da rádio Ilha do Mel, uma equipe da Patrulha Costeira e da Inteligência da Polícia Militar do Paraná (PMPR) monitoravam o suspeito no bairro Porto Seguro. Quando os agentes se aproximaram para render o homem, ele invadiu a comemoração.

Em um vídeo compartilho pelo secretário de Segurança Pública do Estado, é possível ver o momento da invasão na festa de aniversário. As imagens mostram o suspeito próximo a alguns convidados do evento e, logo em seguida, ele é rendido por um policial. O PM chega a utilizar técnicas de luta para imobilizar o rapaz.

Assista:





Na legenda da publicação, que foi festa no Instagram, o secretário elogiou os policiais envolvidos na ocorrência. "Parabéns à PMPR pelo excelente trabalho em Paranaguá! Um indivíduo invadiu uma festa de aniversário, tentou fazer reféns e estava armado com um fuzil 7.62, ligado ao Comando Vermelho. Graças ao trabalho de inteligência e à técnica de imobilização correta, o suspeito foi neutralizado com segurança e preso", escreveu o coronel Hudson.



O suspeito foi encaminhado para a sede policial em Paranaguá. O fuzil 7.62 foi apreendido com munições.



