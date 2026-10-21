Homem invade escola municipal em Paranaguá durante suposta fuga e causa pânico

Um homem invadiu uma escola municipal em Paranaguá, no Litoral do Estado, na tarde de terça-feira (20), gerando pânico entre alunos e funcionários. O incidente ocorreu por volta das 13h20, quando o indivíduo entrou na instituição alegando estar fugindo de pessoas que o perseguiam. Segundo relatos, ele afirmou que estava com medo, precisava de ajuda e solicitou acesso à rede Wi-Fi do colégio para tentar entrar em contato com alguém que pudesse socorrê-lo.

-LEIA MAIS: Mulher fica ferida após carro cair em ribanceira em Jardim Alegre



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A confusão se agravou no momento em que uma professora explicou que ele não poderia permanecer nas dependências da instituição e que a escola não forneceria conexão à internet. Diante da resposta, o homem retirou um aparelho celular do bolso da bermuda. O movimento assustou as pessoas que estavam próximas, fazendo com que a comunidade escolar acreditasse, em um primeiro momento, que ele estaria sacando uma arma.

Após o mal-entendido, o invasor chegou a circular rapidamente pelo espaço na tentativa de se esconder, mas logo em seguida pulou o muro e fugiu do local. Equipes da Polícia Militar e da Patrulha Escolar foram acionadas e realizaram uma varredura completa na unidade de ensino, porém o suspeito não foi localizado. Durante as buscas policiais, as crianças foram mantidas em segurança dentro das salas de aula. A direção não suspendeu as atividades regulares, mas ofereceu aos pais e responsáveis a opção de buscarem os alunos antecipadamente.