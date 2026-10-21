Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
ESTAVA FUGINDO

Homem invade escola municipal em Paranaguá durante suposta fuga e causa pânico

Indivíduo alegou estar sendo perseguido e pediu acesso à internet para solicitar ajuda

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem invade escola municipal em Paranaguá durante suposta fuga e causa pânico
Autor Foto: Arquivo TNOnline

Um homem invadiu uma escola municipal em Paranaguá, no Litoral do Estado, na tarde de terça-feira (20), gerando pânico entre alunos e funcionários. O incidente ocorreu por volta das 13h20, quando o indivíduo entrou na instituição alegando estar fugindo de pessoas que o perseguiam. Segundo relatos, ele afirmou que estava com medo, precisava de ajuda e solicitou acesso à rede Wi-Fi do colégio para tentar entrar em contato com alguém que pudesse socorrê-lo.

-LEIA MAIS: Mulher fica ferida após carro cair em ribanceira em Jardim Alegre

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A confusão se agravou no momento em que uma professora explicou que ele não poderia permanecer nas dependências da instituição e que a escola não forneceria conexão à internet. Diante da resposta, o homem retirou um aparelho celular do bolso da bermuda. O movimento assustou as pessoas que estavam próximas, fazendo com que a comunidade escolar acreditasse, em um primeiro momento, que ele estaria sacando uma arma.

Após o mal-entendido, o invasor chegou a circular rapidamente pelo espaço na tentativa de se esconder, mas logo em seguida pulou o muro e fugiu do local. Equipes da Polícia Militar e da Patrulha Escolar foram acionadas e realizaram uma varredura completa na unidade de ensino, porém o suspeito não foi localizado. Durante as buscas policiais, as crianças foram mantidas em segurança dentro das salas de aula. A direção não suspendeu as atividades regulares, mas ofereceu aos pais e responsáveis a opção de buscarem os alunos antecipadamente.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia Comunidade Escolar incidente NOTÍCIAS paranaguá segurança escolar
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV