Da Redação

Homem invade creche para fugir de suspeitos armados no PR

Um homem pulou as grades de uma creche para fugir de pessoas que estavam armadas na manhã desta quinta-feira (23). Tinha cerca de 60 pessoas no local e nenhuma delas ficou ferida. O caso aconteceu em um Centro Municipal de educação Infantil (CMEI) de Curitiba.

De acordo com a Guarda Municipal (GM) e o relato de funcionário que trabalham na unidade, o invasor alegou que é dependente químico e pulou as grades do local para se abrigar, pois iria ser morto.

Câmeras de segurança registraram o momento antes da invasão na creche. Nas imagens, o homem aparece correndo por uma rua próxima ao CMEI e, em seguida, um outro homem também aparece correndo.



Os servidores se esconderam com as crianças dentro da creche, que estava trancada, para tentar se proteger. Enquanto isso, os homens armados ficaram do lado de fora do prédio fazendo ameaças e pedindo que o local fosse aberto para que eles pudessem entrar.

Ainda conforme a GM, o homem que entrou na instituição sofre ferimentos ao pular as grades. Ele foi levado para receber atendimento médico. Depois foi encaminhado para a delegacia.

Com informações; G1.