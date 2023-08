Homem invade casa, toma arma de policial e fere agente com cinco tiros

O autor do crime foi preso

O Corpo de Bombeiros foi mobilizado para atender um sargento da Polícia Militar (PM) aposentado, de 61 anos, que foi baleado dentro da própria casa na noite dessa quarta-feira, dia 2 de agosto. O fato foi registrado em Sarandi, no norte do Paraná.

A Polícia Militar (PM) também atender a ocorrência. Conforme a corporação, o agente aposentado, identificado como João Paulo Barreto Pires, estava dentro de casa com uma conhecida.

Em um certo momento, um homem invadiu o imóvel. O suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a mulher que estava com o policial e, por isso, investiu contra ela.

João entrou em luta corporal com o homem, que conseguiu tirar a arma do policial e efetuar cinco disparos. Os tiros atingiram a perna e a cabeça do agente.

Ainda conforme a PM, logo na sequência, o invasor tentou atirar na mulher, mas a arma falhou. Depois dos disparos, ele fugiu e foi para um bar.

Uma viatura se deslocou até o estabelecimento e prendeu o homem. Em conversa com os policiais, ele confessou que cometeu o crime e indicou onde escondeu a arma usada.

O homem foi encaminhado para a delegacia de Sarandi prestar depoimento, onde permanece preso.



O PM ferido foi encaminhado sem gravidade ao Hospital Metropolitano de Sarandi.

A polícia investiga o caso.



