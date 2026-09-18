Homem invade casa, tira as calças e deita ao lado de moradora no PR; suspeito foi preso

Vítima percebeu que o indivíduo não era seu namorado ao acender a luz do quarto na manhã desta sexta-feira.

Uma moradora de Toledo passou por um momento de susto na manhã desta sexta-feira (18) ao acordar e encontrar um homem desconhecido, usando apenas cueca, deitado ao seu lado na cama. A invasão ocorreu durante a madrugada em uma residência do município, mobilizando equipes da Guarda Municipal (GM), que efetuaram a prisão do suspeito.

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De acordo com o relato da Guarda Municipal, a vítima só percebeu que a pessoa ao seu lado não era seu namorado quando acendeu a luz do quarto e viu o homem em posição fetal sobre a cama. Assustada, a moradora chamou um primo que dormia em outro cômodo para pedir auxílio. Durante a movimentação no imóvel, a mulher deu falta do seu telefone celular, que acabou sendo localizado pelo parente no gramado em frente à casa, junto com as calças deixadas pelo invasor.

As apurações da corporação indicam que o homem utilizou uma banqueta para alcançar a janela do quarto, que estava parcialmente aberta, conseguindo forçar a entrada no imóvel. Durante a revista e abordagem aos envolvidos, os agentes encontraram dois aparelhos celulares em posse do suspeito. Em um dos telefones, a equipe identificou imagens e vídeos recentes registradas da área externa da residência. A moradora também entregou aos guardas municipais um canivete localizado sobre a cama, que pertenceria ao invasor.



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Na tentativa de evitar a autuação, o suspeito forneceu um nome falso aos agentes, mas teve sua identidade verdadeira confirmada no local. Ele foi detido e encaminhado, juntamente com a vítima e os pertences apreendidos, à Delegacia da Polícia Civil de Toledo, que instaurou inquérito para investigar as circunstâncias da invasão e adotar as medidas cabíveis.