Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
INACREDITÁVEL

Homem invade casa, tira as calças e deita ao lado de moradora no PR; suspeito foi preso

Vítima percebeu que o indivíduo não era seu namorado ao acender a luz do quarto na manhã desta sexta-feira.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem invade casa, tira as calças e deita ao lado de moradora no PR; suspeito foi preso
Autor A vítima só percebeu que a pessoa ao seu lado não era seu namorado quando acendeu a luz do quarto - Foto: Reprodução/CGN

Uma moradora de Toledo passou por um momento de susto na manhã desta sexta-feira (18) ao acordar e encontrar um homem desconhecido, usando apenas cueca, deitado ao seu lado na cama. A invasão ocorreu durante a madrugada em uma residência do município, mobilizando equipes da Guarda Municipal (GM), que efetuaram a prisão do suspeito.

- LEIA MAIS: Paraná é o 3º estado com mais doadores de medula óssea no país

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o relato da Guarda Municipal, a vítima só percebeu que a pessoa ao seu lado não era seu namorado quando acendeu a luz do quarto e viu o homem em posição fetal sobre a cama. Assustada, a moradora chamou um primo que dormia em outro cômodo para pedir auxílio. Durante a movimentação no imóvel, a mulher deu falta do seu telefone celular, que acabou sendo localizado pelo parente no gramado em frente à casa, junto com as calças deixadas pelo invasor.

As apurações da corporação indicam que o homem utilizou uma banqueta para alcançar a janela do quarto, que estava parcialmente aberta, conseguindo forçar a entrada no imóvel. Durante a revista e abordagem aos envolvidos, os agentes encontraram dois aparelhos celulares em posse do suspeito. Em um dos telefones, a equipe identificou imagens e vídeos recentes registradas da área externa da residência. A moradora também entregou aos guardas municipais um canivete localizado sobre a cama, que pertenceria ao invasor.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na tentativa de evitar a autuação, o suspeito forneceu um nome falso aos agentes, mas teve sua identidade verdadeira confirmada no local. Ele foi detido e encaminhado, juntamente com a vítima e os pertences apreendidos, à Delegacia da Polícia Civil de Toledo, que instaurou inquérito para investigar as circunstâncias da invasão e adotar as medidas cabíveis.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
crime de roubo GUARDA MUNICIPAL invasão domiciliar prisão em flagrante segurança residencial Toledo Paraná
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV