Homem invade casa no litoral do PR e é morto a paulada por moradora

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O homem estava atrás de sua ex-esposa

Um homem, de 51 anos, foi morto com uma paulada na cabeça na noite desta terça-feira (27). Ele teria invadido uma residência na Estrada da Limeira, em Morretes, no Litoral do Paraná, e a moradora, de 31 anos, o atacou com um pau para defender o filho de 8 anos.

continua após publicidade .

Conforme a Polícia Militar (PM), a dona da residência contou que o homem, identificado como Rildo Ferreira da Silva, chegou no local gritando e chamando pela ex-esposa, achando que a mulher estaria no local. Ao ser informado que a ex-companheira não estava na casa, ele teria invadido o terreno, quebrado uma janela da casa.

LEIA MAIS: Homem é encontrado morto no Rio do Tigre, em Cândido de Abreu

continua após publicidade .

De acordo com informações do portal RicMais, o homem tentou ainda arrombar a porta da residência e, para se defender e proteger a criança, ela o golpeou na cabeça com um pedaço de pau. O homem não resistiu aos ferimentos.

O tenente Jean, do 9º Batalhão da PM, explicou que as equipes foram acionadas via 190, após receberem uma denúncia de invasão ao imóvel. "Ele acabou invadindo a residência dessa mulher, quebrou um vidro. Foi uma situação que já aconteceu. A suspeita disse que, para se defender, acabou efetuando um golpe e o acertou o indivíduo, que veio a óbito posteriormente", relatou a autoridade, em entrevista para a reportagem da Banda B.

Testemunhas teriam ainda informado à Polícia Militar que Silva estava bebendo em um bar na região momentos antes do episódio. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

continua após publicidade .

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) aguarda os laudos que auxiliarão no andamento das investigações. No momento, o delegado responsável pelo caso não dará entrevistas sobre o caso. A mulher foi levada para a delegacia de Morretes.





Fonte: Informações RicMais e Banda B.

Siga o TNOnline no Google News