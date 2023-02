Homem invade casa, faz duas pessoas reféns e é baleado pela PM

Da Redação

O fato foi registrado na tarde desta quarta-feira (15), na Rua Rio Guaíba.

Um homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e por uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após ser atingido por um disparo de arma de fogo no bairro Jardim Oásis, em Maringá. O fato foi registrado na tarde desta quarta-feira (15), na Rua Rio Guaíba.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe tentou realizar abordagem em algumas pessoas que estavam em frente a uma residência utilizada por usuários de drogas. Uma das pessoas saiu correndo e invadiu o quintal de uma casa. Lá o homem armou-se com um facão e fez a moradora e a filha dela como refém.

O policial tentou realizar a prisão, porém o criminoso partiu para cima do policial que efetuou um disparo de arma de fogo no braço do indivíduo. Lucas Neves da Silva, de 32 anos, foi socorrido e encaminhado ao hospital sem risco de morte.

Com informações: Plantão Maringá

