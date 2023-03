Homem invade casa e faz criança refém durante quatro horas no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Polícia Militar segue em busca do suspeito

A Polícia Militar do Paraná (PM-PR) realiza buscas para localizar um homem suspeito de sequestrar um menino de 9 anos e manter ele refém durante quatro horas. O fato foi registrado na manhã desta terça-feira (28), no bairro Boqueirão, em Curitiba, capital do Paraná.

continua após publicidade .

De acordo com a PM, o homem invadiu a casa na tentativa de despistar policiais que tentavam prendê-lo pelo furto de fios de cobre. Após invadir a casa, o homem sequestrou o menino e o levou para um córrego da região e lá ficou escondido até adormecer. A vítima aproveitou que o bandido estava dormindo e fugiu.

- LEIA MAIS: Motorista vê 'dedos' em carroceria e salva homem de sequestro

continua após publicidade .

A mãe da criança contou que o filho foi mantido refém com uma arma apontada para a cabeça mediante ameaças de morte. "Ele ficou falando o tempo inteiro para o meu filho que as crianças não precisavam viver”, relatou a mulher.

Até a publicação desta reportagem, o suspeito de furto e sequestro não havia sido localizado.

As informações são do Ric Mais.

Siga o TNOnline no Google News