Homem invade açougue no PR e faz ‘lanchinho’ antes de furtar; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um vídeo de câmera de segurança flagrou um homem invadindo um açougue

Uma câmera de segurança flagrou um homem invadindo um açougue, no centro de Londrina, norte do Paraná. Nas imagens, é possível ver o suspeito rastejando para não acionar o alarme e comendo torresmo antes furtar o dinheiro do caixa. O crime ocorreu na terça-feira (10), mas o vídeo foi divulgado apenas nesta quinta-feira (12).

continua após publicidade .

Segundo o proprietário do local, o homem comeu uma porção de torresmo, um pedaço de queijo e um suco. Ele entrou pelo forro da Casa de Carnes, que ficou destruído após a invasão.

-LEIA MAIS: Mãe e filho ficam gravemente feridos em acidente entre moto e carreta

continua após publicidade .

O comerciante conta que ficou revoltado com a situação “É um sentimento de abandono onde você vê tanta injustiça e fica por isso mesmo”, afirma Edson. A Polícia Militar (PM) atendeu o caso, mas o homem não foi localizado.

null - Vídeo por: tnonline

Com informações da ricmais



Siga o TNOnline no Google News