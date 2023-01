Homem invade abrigo para mulheres e estupra ex-esposa no Paraná

Da Redação

Uma mulher foi estuprada pelo ex-marido dentro de uma abrigo que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (13), em Maringá, Norte do Paraná.

O homem, que é chefe de cozinha, invadiu o local com uma faca, após passar seis meses procurando a ex-esposa pelos abrigos da cidade. A mulher estaria vivendo no abrigo desde o término do relacionamento, quando descobriu uma traição cometido por ele.

No momento da fatídica descoberta, a mulher estaria grávida de seis meses e teria sido vítima de violência doméstica. A Justiça do Paraná decretou, então, uma medida protetiva contra o homem. Ele foi proibido de se aproximar da ex-companheira, e ela foi encaminhada para a casa de acolhimento e proteção.

De acordo com informações, o homem passou os últimos meses em uma busca desenfreada pela ex-mulher, ligando até mesmo para familiares dela. Como última tática, ele convenceu a ex-esposa a aceitar uma chamada de vídeo, alegando que precisava falar com os filhos. Durante a ligação, ele identificou características e conseguiu localizar o endereço da casa.





O crime

Na madrugada desta sexta (13), o homem foi até o abrigo, pulou o mouro e arrombou a porta do local. Sem saber em qual quarto a ex estava, ele ligou para o celular dela e seguiu o barulho do aparelho, encontrando-a junto aos filhos.

O suspeito ameaçou tanto a mulher quanto os filhos com a faca, e obrigou a ex-esposa a ter relações sexuais com ele. Após ele fugir, a mulher ligou para a polícia, que o prendeu minutos depois.





