Homem intimida esposa com tiros, é desarmado por ela e acaba baleado

O rapaz foi atingido por quatro tiros, que atingiram os dois braços e o tórax

No domingo (23), socorristas do Corpo de Bombeiros e da equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam um homem de 36 anos baleado pela própria esposa em Maringá.

De acordo a Polícia Militar, ela confirmou ter efetuado quatro disparos contra o marido. Ela alegou, que durante uma discussão, o marido efetuou dois disparos de arma de fogo e fez ameaças contra ela.

Após ser baleado, ele correu e buscou ajuda na casa da mãe, que fica próximo a residência do casal.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionados e devido à gravidade precisaram intubar o rapaz. Ele foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Sarandi.

De acordo com a equipe médica do Samu, o rapaz foi atingido por quatro tiros, que atingiram os dois braços e o tórax.

Na sequência durante diligências a arma, uma pistola 9mm e a mulher foram encontradas pela equipe da Rotam.

Diante da situação, a mulher foi levada à delegacia, ela foi ouvida e liberada. Ela alega legítima defesa.

